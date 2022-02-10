РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки в российские больницы были отправлены 19 446 человек с коронавирусом, это на 3,6% меньше, чем в предыдущий день (20 178), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за последние 24 часа в РФ выявили 197 076 новых случаев заражения, выздоровели 106 092 человека, спасти не удалось 701 пациента.

С начала пандемии в стране выявили 13 527 845 случаев заражения коронавирусом. Победить инфекцию смогли 10 909 397, жертвами коронавируса стал 338 091 пациент.

Коллективный иммунитет в стране составляет 64,1%, первым компонентом привились 84 967 516 человек, 80 446 704 прошли полную вакцинацию.

Ранее в Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице, у него диагностирован штамм коронавируса омикрон. СМИ сообщали, что у политика большое поражение легких, а в палате политика установлен аппарат ИВЛ.

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