РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. К концу 2022 года в микрорайоне Авиаторов Балашихи начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, прорабатывается вопрос о реконструкции стадиона «Керамик» и его преобразовании в современный спортивный комплекс, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

Воспитание здорового поколения, создание комфортных и доступных занятий спортом - еще одна приоритетная задача в Балашихе. За последние 5 лет в округе открыли сразу несколько объектов. Среди них ФОК в бассейном на улице Заречной, футбольный центр «Метеор», ФОК с бассейном в микрорайоне Заря и другие. В 2021 году приступили к строительству стадиона «Труд», а в октябре 2021 г. получили положительное заключение по контракту с ГК «Орбита» на строительство ФОКа в микрорайоне Авиаторов.

«Это тоже важный объект, о котором нас просили жители, обращались на личных встречах. Инвестор уже приступил к проектированию объекта. Надеюсь, к концу года мы начнем его строительство. Также прорабатывается вопрос о реконструкции стадиона «Керамик» и его преобразовании в современный спортивный комплекс», - сказал Юров.

Он добавил, что на сегодняшний день это единственный стадион сразу для нескольких микрорайонов бывшего города Железнодорожный. Здесь планируют реконструировать бассейн, построить крытую ледовую площадку, универсальный игровой зал, а также дополнительные залы для спортивных занятий. Общий объем инвестиций составит около 700 млн рублей.