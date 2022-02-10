РИАМО - 10 фев. 16-летнему подростку из Канска, обвиняемому в подготовке «взрыва» здания ФСБ в Minecraft, вынесли приговор. Восточный окружной военный суд приговорил его к 5 годам колонии, сообщает Nation News.

Трех подростков задержали в 2020 году в Канске. По сообщениям СМИ, они планировали «взорвать» копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Из материалов данного дела следует, что подростки изготовили 4 бомбы и организовали тренировку взрывов. По этому факту возбудили дело по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление взрывных устройств и их хранение».

Никиту Уварова суд признал виновным. Ему назначили наказание в виде 5 лет колонии и штрафа в 30 тыс. рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Еще по данному делу проходили 2 человека. Они были освобождены от уголовной ответственности, потому что оказали содействие следствию.

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