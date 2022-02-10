РИАМО - 10 фев. ГУП МО «Энергетик», ответственное за эксплуатацию системы водоснабжения, принесло извинения жителям Павловского Посада после обнаружения личинок комара-звонца в системе водоснабжения. Главный инженер предприятия понес дисциплинарное наказание. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее жители дома на ул. Интернациональной микрорайона Ленинский пожаловались на личинки в системе водоснабжения – их обнаружили в аэраторах смесителей в квартирах. Предполагается, что они попали в систему водоснабжения через поврежденные птицами москитные сетки вентиляционных патрубков резервуара на водозаборном узле.

Когда стало известно о происшествии, специалисты предприятия вместе с сотрудниками коммунальных служб приступили к исправлению ситуации. В частности, водоснабжение микрорайона временно перевели на водопроводную насосную станцию ВНС-12. Сейчас жители получают воду нормативного качества.

Сотрудники компании провели очистку, обеззараживание и проверку герметичности систем, а также восстановили повережденные москитные сетки. На магистральных водоводах была проведена гидродинамическая промывка, сейчас ведется внутридомовая промывка сетей холодного водоснабжения.

Чтобы выявить аналогичные случаи присутствия личинок, предприятие продолжает комиссионные обследования внутридомовых систем водоснабжения.

Организация принесла извинения жителям за доставленные неудобства. Все сотрудники и руководящий состав предприятия получили методические рекомендации. Главному инженеру ГУП МО «Энергетик» Андрею Короткевичу применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

«Компания сделает все, чтобы впредь не допустить подобной ситуации», – пояснили в пресс-службе.

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