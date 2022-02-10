РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» отремонтировал 18,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи в 2021 году, сообщается на сайте администрации горокруга.

Работы проводились в рамках программы капитального ремонта, реализуемой в компании ежегодно.

Также филиал выполнил необходимые мероприятия на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах – в 7 из них отремонтировано электрооборудование, в 21 приведены в порядок строительные части зданий. По программе также проводилась расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Всего было расчищено 8,5 га.

Всего в 2021 году АО «Мособлэнерго» отремонтировано в Подмосковье 295,6 км линий электропередачи.