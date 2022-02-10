РИАМО - 10 фев. На портале госуслуг Подмосковья упростили получение справки для бесплатного зубопротезирования, благодаря оптимизации электронной услуги список необходимых документов сокращен втрое, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Для некоторых категорий льготников достаточно лишь заполнить электронную форму и отправить заявление. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 7 рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Заполнить заявление на получение справки, которая подтверждает право на эту услугу, можно на региональном портале госуслуг Подмосковья. Жители льготных категорий, имеющие постоянную регистрацию в Московской области, могут обратиться за бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов по показаниям стоматолога.

Сначала нужно авторизоваться через ЕСИА, потом в разделе «Соцподдержка» – «Документы, подтверждающие льготу» выбрать услугу «Выдача справки, подтверждающей наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатным изготовлению и ремонту зубных протезов».

После этого нужно указать льготную категорию заявителя и заполнить электронную анкету, согласиться на обработку персональных данных и приложить нужные документы.

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