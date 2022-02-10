РИАМО - 10 фев. В столице сократилось число дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга на 39%, количество пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 36%, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В январе на московских дорогах произошло 16 ДТП с участием каршеринга. В них погиб 1 человек, 21 человек ранен.

Водителям этого вида транспорта напомнили, что на дороге надо быть особенно внимательными. Важно соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в зависимости от погодных условий. Не стоит превышать скорость в погоне за экономией на аренде автомобиля, не пытаться бравировать на дорогах.

За прошлый год в мегаполисе пользователи краткосрочной аренды автомобилей совершили 63,3 млн поездок, что на 13% больше, чем в 2020 году. Каждый день на автомобилях каршеринга в городе совершают более 220 тыс. поездок.

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