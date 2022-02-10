РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Экс-глава Подольска Николай Пестов 9 февраля в ходе ежегодного отчета об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2021 году определил основные задачи на текущий год, в том числе строительство спортивных и соцобъектов, обеспечение центральным водоснабжением деревень, переселение жителей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрации не удалось реализовать проект по строительству городошного центра на территории спорткомплекса «Труд» из-за роста цен на стройматериалы и невыход подрядчика на торги. В бюджет 2022 года включили необходимые средства и провели конкурентные процедуры.

Запланировали работы по строительству 2 водоводов через трассу М-2 «Крым» для подключения деревни Быковка к централизованную водоснабжению. Работы перенесли на текущий год в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.

Работы по строительству пешеходно-велосипедного маршрута от станции Подольск до исторического квартала Зингер перенесли на второй квартал текущего года.

Продолжается реализация программы переселения подольчан из аварийного жилья путем строительства муниципального жилого дома в микрорайоне Кутузово.

Идет реконструкция парка культуры и отдыха им. Виктора Талалихина и парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск. Реализуют проект по созданию благоустроенной зоны в лесопарке «Дубровицкий лес».

Среди иных задач — оптимизация сети учреждений социально-культурной сферы для повышения загрузки площадей школ-новостроек, завершение строительства сельскохозяйственного рынка на улице Кирова и закрытие на реконструкцию Центрального рынка в апреле 2022 года, а также погашение задолженности по зарплате предприятиями, находящимися в процедуре банкротства, в первую очередь — Подольским электромеханическим заводом с долгом в 46 млн рублей.

В числе нерешенных вопросов — транспортная проблема на региональной дороге, соединяющей трассу М-2 «Крым» и Старосимферопольское шоссе, которая проходит через крупные логистические центры и сельские населенные пункты.

В течение 6 месяцев необходимо обеспечить строительство модульной котельной тепловой мощностью 28 МВт для устранения перспективного дефицита тепловой мощности микрорайона Силикатная. На перспективу это касается и объектов котельной «Эврика», чтобы в дальнейшем переключиться на тепловые мощности Подольского энергетического завода им. Калинина.