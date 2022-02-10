РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 101 новый случай коронавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 181 случай инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19 в регионе.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 7 611 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в регионе подтверждено 864 980 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 13 701 человек, выздоровел и выписался из медучреждений 688 401 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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