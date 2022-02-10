РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. В Домодедове за сутки выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 22 003 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 7 611 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 864 980 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 13 701 человек. Выздоровел и выписался 688 401 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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