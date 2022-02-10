РИАМО - 10 фев. В этом году «Мосэнергосбыт» планирует установить порядка 350 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Москве и Подмосковье вместо устаревших, сообщил журналистам генеральный директор компании Андрей Ковалев.

«В 2022 году мы ставить будем только интеллектуальные приборы учета. <…> Нам нужно порядка 350 тыс. приборов заменить. И тогда мы полностью решим вопрос по своевременной полной замене приборов учета», - сказал Ковалев.

Он уточнил, что 220 тыс. приборов планируют установить в столице, остальные - на территории Московской области.

По его словам, в 2021 году сотрудники компании провели замену около 1 млн приборов учета. При этом какое-то время потребителям еще придется передавать данные самостоятельно. Подключить приборы к системе автоматического сбора данных планируют к концу текущего года.

«Технологически у нас проблем нет. Уже сейчас около 1 млн счетчиков в Москве по технологиям нашим снимаются ежемесячно. На самом деле ежедневно мы снимаем (показания - ред.)», - отметил гендиректор компании.

Он добавил, что начать установку интеллектуальных приборов учета в Московской области планируют со следующей недели. В столице работы стартуют на неделю позже.

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