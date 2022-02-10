РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В Балашихе в ходе очередного профилактического рейда спасатели измерили толщину льда на водоемах и предупредили рыбаков об ухудшении состояния льда в связи с потеплением, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед. По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в ближайшие дни в Подмосковье синоптики прогнозируют днем плюсовую температуру воздуха, а значит повышается опасность для граждан, которые предпочитают проводить свой досуг на льду водоемов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность посещения водных объектов, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.

«Лед в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», – сказал Пестов.

Проводя профилактические беседы с рыбаками, спасатели сделали акцент на алгоритме действий в случае провала под лед, а также рекомендовали быть максимально внимательными. В случае возникновения несчастного случая надо немедленно вызывать службы экстренного реагирования.

«Считается, что в среднем человек может находиться в холодной воде около 10 минут, но практика показывает, что у провалившегося под лед времени гораздо меньше. Для того, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода, спасатели советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание», – подчеркнул Пестов.

Раскинув руки в стороны, нужно попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности нужно перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед, и попытаться осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью, лечь на край льда. Забросив на ледяную поверхность льда одну, а затем и другую ногу, нужно, перекатываясь, медленно двигаться к берегу в ту сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.

Но если есть хоть малейшая возможность, желательно совсем не посещать водоемы в период оттепели.