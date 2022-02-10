РИАМО - 10 фев. Около 20 дел завели в Подмосковье в 2021 году в связи с картельными сговорами на торгах, заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области Игорь Золотарев.

«По картелям рассмотрено 253 обращения, возбуждено 18 дел. Картели остаются одной из приоритетных тем в Московской области», – сказал Золотарев.

Он отметил, что ведомство обнаружило картели в сферах, «где этого быть не должно».

«Это детско-юношеский спорт. Мы продолжаем проверку и в ближайшие дни будут возбуждены дела в отношении компаний, которые вступили в сговор при поставке товаров и услуг для детско-юношеских спортивных учреждений Московской области, особенно нас тревожит ситуация в Домодедове», – заключил Золотарев.