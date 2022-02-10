РИАМО - 10 фев. АО «Мосэнергосбыт» запустило услугу по продаже и погашению «зеленых» сертификатов, подтверждающих происхождение электроэнергии от возобновляемых источников, сообщил журналистам заместитель директора компании Леонид Сеньков.

«В «Мосэнергосбыте» было принято решение расширить перечень «зеленых» сервисов и начать продажу «зеленых» сертификатов, подтверждающих происхождение энергии из возобновляемых источников», - рассказал Сеньков.

«Зеленые» сертификаты являются подтверждением того, что энергия произведена на возобновляемых источниках с минимальными выбросами или без выбросов СО2. Компании и лица, купившие такие сертификаты, имеют право говорить о сокращении вреда, наносимого окружающей среде и здоровью людей.

Сеньков добавил, что реализация «зеленых» сертификатов стала возможна благодаря подписанию соглашения с I-REC Services Bv. I-REC — международная система сертификации возобновляемой энергии (renewable energy certificate). Один сертификат эквивалентен 1 тыс. кВт/ч электроэнергии. Он свидетельствует о том, что покупатель покрыл свою потребность в электроэнергии «зелеными» источниками на эту величину.

Сеньков также отметил, что услуга по предоставлению «зеленых» сертификатов доступна для физических и юридических лиц. Оставить заявку можно на сайте АО «Мосэнергосбыт» или по электронному адресу green@mosenerogosbyt.ru.

«Мы считаем, что поставка электрической энергии от возобновляемых источников является инновационным и социально значимым проектом, ориентированным на сохранение окружающей среды для нас и наших будущих поколений», - заключил Сеньков.