РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Гимназия №11 и школа №8 для детей с ограниченными возможностями здоровья Балашихи попали в президентскую программу по капитальному ремонту учреждений образования в 2022 году, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

Помимо строительства новых образовательных и дошкольных учреждений в Балашихе проводят ремонт существующих.

«В 2021 году текущий ремонт к 1 сентября проведен в 42 школах и 32 детских садах. А в этом году благодаря президентской программе, о которой в своем обращении говорил губернатор Андрей Воробьев, мы начинаем капитальный ремонт учреждений образования. В программу 2022 г. попали школа №8 для детей с ОВЗ и основное здание гимназии №11 в микрорайоне Железнодорожный, о котором нас давно просили наши жители», - сказал Юров.

Он добавил, что следующие на очереди - Салтыковская гимназия, школы №№3, 12 и детский сад №23. Там проведут капремонт в 2023 году.

Юров также отметил, что по инициативе председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова 2 года назад начали программу реконструкции школьных стадионов, благодаря чему были капитально отремонтированы спорткомплексы в 6 школах.

«В этом году запланировано строительство еще 7 новых стадионов благодаря дополнительным средствам, которые выделены правительством Московской области», - заключил Юров.

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