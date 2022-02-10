РИАМО - 10 фев. Информация об ООО «Аура виви» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила условия договоренности с подмосковным диспансером, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Сведения о нарушении предоставил «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер».

Диспансер заключил с фирмой контракт на поставку респираторов для нужд учреждений здравоохранения Московской области на 2021 год. Но после нарушения обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Суд признал законным решение УФАС по Подмосковью в отношении ФКУ «Центравтомагистраль»>>