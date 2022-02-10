РИАМО - 10 фев. Число жалоб при проведении закупок в дорожно-транспортном комплексе Московской области снизилось на треть, заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью Игорь Золотарев.

«В 2020 году рассмотрено 239 жалоб в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области при проведении закупок товаров, работ и услуг. В 2021-м количество жалоб снизилось до 163. Число обжалуемых закупок снизилось со 168 до 123», – сказал Золотарев в ходе заседания Мособлдумы.

Как уточняется в презентации, всего были признаны обоснованными 45 жалоб, частично обоснованными – 23 жалобы. Также было выписано 61 предписание на устранение нарушений.