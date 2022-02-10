РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 539 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии в округе зафиксировали 46 416 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 864 980 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 7 611 случаев - за минувшие сутки.

От коронавируса в регионе скончался 13 701 человек. Выздоровел и выписался 688 401 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по МО.

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