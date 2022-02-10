РИАМО - 10 фев. Положительные результаты экспресс-тестов в московских поликлиниках теперь будут учитываться в ежедневной статистике заболевших, сообщает оперштаб столицы.

Текущий рост выявленных случаев заболевания главным образом связан с введением изменений в порядок учета новых случаев Covid-19 на федеральном уровне.

Отныне к ежедневному учету случаев коронавируса наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в городских поликлиниках исследований на наличие антигена к возбудителю без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-теста.

В оперштабе подчеркнули, что при сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости. При этом для самих пациентов алгоритм лечения не меняется.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 22 747 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе выявили 2 558 503 случая заражения.

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