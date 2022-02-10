РИАМО - 10 фев. Более 1 трлн рублей инвестиций привлекли в Подмосковье за прошедший год, в регионе было создано 63 тыс. новых рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Малый бизнес прирос на 8,5%. У нас 1,5 млн человек работает на малых и средних предприятиях. Это 30% нашей экономики. Мы перешагнули порог в триллион (рублей - ред.) инвестиций. По итогам 2021 года у нас будет 1,1 трлн рублей», - сказала Зиновьева на заседании Мособлдумы.

На заседании в четверг депутаты Московской областной думы единогласно согласовали назначение Екатерины Зиновьевой на пост заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выступая перед депутатами, Зиновьева подчеркнула, что в этом году в Подмосковье продолжится работа по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, переводу услуг для малого бизнеса в электронный вид. Ожидается, что в 2022 году в регионе появятся еще 70 тыс. рабочих мест, инвестиции составят около 1,2 трлн рублей.