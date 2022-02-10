РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска расскажут горожанам об опасности использования гаджетов за рулем, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Московской области стартовал социальный раунд «Стоп – гаджет!», направленный на повышение уровня информированности всех категорий участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов во время участия в дорожном движении.

В течение 3 недель автоинспекторы округа совместно с общественниками посетят образовательные организации, МФЦ, АЗС, автошколы и торгово-развлекательные центры, где проведут соответствующую разъяснительную работу с гражданами различных возрастных групп.

Одними из основных инструментов социального раунда станут тематические аудио- и видеоролики, социальная реклама и полиграфическая продукция, которые получат широкое распространение как в информационном пространстве, так и непосредственно среди целевой аудитории участников дорожного движения.