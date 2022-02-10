РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым проверил качество капремонта систем газоснабжения в доме №4 по улице Некрасова в микрорайоне Южный. Всего в 2022 году в округе запланирован ремонт газовых сетей в 36 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба парламентария.
Депутаты осмотрели новые сети и пообщались с жильцами квартир.
По словам специалиста управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрия Шатилова, в прошлом году капремонт систем газоснабжения прошел в 78 многоквартирных домах. На этот год запланирован ремонт в 36 МКД.
Областной депутат попросил Вячеслава Крылова вместе с жителями продолжить мониторинг проводимых работ в многоквартирных домах.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии