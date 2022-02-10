РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым проверил качество капремонта систем газоснабжения в доме №4 по улице Некрасова в микрорайоне Южный. Всего в 2022 году в округе запланирован ремонт газовых сетей в 36 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба парламентария.

Депутаты осмотрели новые сети и пообщались с жильцами квартир.

«В доме на ул. Некрасова наступил гарантийный срок капремонта газовых сетей. Все работы выполнены в сжатые сроки: заменены наружные сети, вентили. Специалисты газовой службы по завершении работ проверили надежность систем в каждой квартире перед запуском газа. Это важная работа, которая, безусловно, будет продолжена», - сказал Ефимов.

По словам специалиста управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрия Шатилова, в прошлом году капремонт систем газоснабжения прошел в 78 многоквартирных домах. На этот год запланирован ремонт в 36 МКД.

Областной депутат попросил Вячеслава Крылова вместе с жителями продолжить мониторинг проводимых работ в многоквартирных домах.