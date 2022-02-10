РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил Сергея Молочкова со вступлением в должность городского прокурора и пожелал ему успехов в работе.

Новый красногорский городской прокурор приступил к выполнению обязанностей 9 февраля. Его представил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Желаю Сергею Евгеньевичу успехов на новой должности и рассчитываю на эффективное сотрудничество», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что во время знакомства были обозначены векторы взаимодействия администрации и прокуратуры.

«Будем сотрудничать в решении вопросов дольщиков, жителей аварийного жилья, много обращений от граждан и в сфере ЖКХ», – пояснил Волков.

По его словам, к взаимодействию приступили без отлагательств – прокурор Московской области провел личный прием граждан. Во время приема обратилась жительница ЖК «Пятницкие кварталы», которая недовольна работой временной управляющей организации. Также были обращения по поводу незаконного строительства дома в селе Петрово-Дальнее и неисполнения застройщиком обязательств по строительству детского сада в ЖК «Малина».

«Строительство социальных объектов для нас вопрос приоритетной важности, требующий особого внимания – будем добиваться справедливости, в том числе в судебном порядке», – заключил Волков.