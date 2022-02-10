РИАМО - 10 фев. В Москве за прошедшие сутки было госпитализировано 1374 человека с Covid-19, что на 10,08% меньше показателя предыдущего дня (1528), сообщает столичный оперштаб.

С учетом доминирования в городе штамма коронавируса омикрон и особенностями течения заболевания при данной мутации для оценки эпидемиологической ситуации количество госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ в московских больницах находятся 629 заболевших.

В Москве зафиксировано 22 747 новых случаев Covid-19, выздоровели после коронавируса еще 24 364 пациента, умерли 84 заболевших.

За все время пандемии в городе выявили 2 558 503 случая заражения, болезнь победили 2 118 897 человек, скончались 39 768 пациентов.

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