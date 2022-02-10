РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Команда микрорайона Львовский Подольска получила 500 тысяч рублей за победу в комплексной спартакиаде по месту жительства на церемонии «Триумф-2021», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Церемония по подведению спортивных итогов проходила во Дворце культуры «Октябрь» 9 февраля. По традиции на ней отметили выдающихся спортсменов и горожан, которые проявили себя в прошедшем году.

Так, в 5 комплексной спартакиаде по месту жительства в 2021 году приняли участие более 2,5 тыс. человек в составе 22 команд. Они соревновались по 24 видам спорта. Грамотой и сертификатом на 100 тыс. рублей наградили команду микрорайона Парковый за 5 место в спартакиаде, грамотой и сертификатом на 200 тыс. рублей – команду «Силикатная-2» за 4 место, а грамотой и сертификатом на 300 тыс. рублей – команду «Красная Горка» за 3 место.

Серебряным призером стала команда поселка Дубровицы. Она получила сертификат на 400 тыс. рублей. Победила в комплексной спартакиаде по месту жительства команда микрорайона Львовский, которая получила сертификат на 500 тыс. рублей.