РИАМО - 10 фев. За прошедшие сутки в больницы Подмосковья доставили 950 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций за сутки снизилось на 3,7%, днем ранее госпитализировали 986 больных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в области выявили 7611 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции еще 7842 человека, скончались 36 человек с Covid-19.

Врачи напоминают, что единственным надежным способом сохранить здоровье и спасти жизнь является вакцинация. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что система здравоохранения региона сейчас испытывает большую нагрузку из-за распространения омикрон-штамма.

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