РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. Болельщикам, пришедшим в фан-зону в Королеве, раздадут 212 больших флагов России. Они смогут посмотреть трансляцию хоккейного матча с Олимпийских игр, сообщил глава города Игорь Трифонов.

12 февраля в 14:45 на стадионе «Вымпел» состоится матч с «Легендами хоккея», в состав команды войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, двукратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион России Сергей Коньков, чемпион мира, двукратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина Андрей Марков. Тренер команды - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

С ними сразится любительская команда Королева. Кроме того, в число обеих команд войдут юные воспитанники хоккейных спортивных секций городского округа.

В этот день в Королеве будет организована самая большая фан-зона в Подмосковье. После сражения на ней пройдет просмотр трансляции хоккейного матча Россия - Чехия с Олимпийских игр.

«Мы раздадим 212 больших флагов России болельщикам фан-зоны в субботу. Ровно по количеству спортсменов нашей олимпийской сборной. И еще тысячу маленьких. Приходите на стадион! Будем вместе болеть за наших!» - сказал Трифонов.

Вход на стадион свободный.

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