РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В 2022 году начал свою работу детский сад на 150 мест в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе, планируют открыть детсад на 130 мест на улице Трубецкой. Всего в текущем году введут в эксплуатацию 6 новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

С 2017 года в Балашихе было создано 2260 мест в 12 детских садах. Из них в 2021 году было открыто 5 детских садов.

«Кроме того, 3482 дополнительных места было создано за счет выкупа и аренды на первых этажах жилых домов, открытия групп кратковременного пребывания, а также групп в негосударственных образовательных организациях. В 2021 году мы открыли детские сады на 110 мест в мкрн Авиаторов, на 80 мест в мкрн Южный на ул. Твардовского», - сказал Юров.

Он добавил, что в 2021 году в рамках проекта «Палисадики» было создано и 6 мини-садов на 480 мест, а в 2022 году начал свою работу детский сад на 150 мест в микрорайоне Новое Павлино, планируют открыть детсад на 130 мест на ул. Трубецкой.

«Также в этом году будут введены в эксплуатацию еще 6 детских садов: еще один детсад на ул. Трубецкой, в мкрн Центр-2, в жилом комплексе Измайловский лес, на ул. Заречной и Яганова», - подчеркнул Юров.

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