РИАМО - 10 фев. За прошедшие сутки в столице скончались 84 пациента с коронавирусом, всего жертвами инфекции в городе стали 39 768 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявили 22 747 случаев заболевания, всего в столице зафиксировали 2 558 503 случая инфицирования коронавирусом.

Ранее в Росси отметили рост случаев заражения Covid-19 среди детей разных возрастных групп. Болезнь у них может протекать как бессимптомно, так и в средней, и в тяжелой форме.

В мегаполисе проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно бесплатно одной от отечественных вакцин.

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