РИАМО - 10 фев. Девятилетний самец гориллы из Московского зоопарка по кличке Бен переехал в Казань, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В столичной семье горилл недавно жили 2 самца, — Визури, отец семейства, и Квабена, его сын. Раньше Бен играл с самками, но со временем его игры стали более грубыми: он начал отнимать еду и толкаться.

В природе такие гориллы-подростки сбиваются в самцовые группы – молодежные ватаги. Отношения между животными в них свободнее и дружественнее.

Бен переехал в Казанский зооботсад, где не так давно появился новый большой вольер. В нем много растительности и есть специальные развилки. Они позволяют уходить от старших сородичей при необходимости.

Теперь в группе живет 3 самца. Кроме Бена, это Н’Гуву из Испании и Мовинго из Австрии. Они ровесники, поэтому некоторое время притирались друг к другу и мерились силами, но позже их отношения стали вполне братскими.

Казанский зооботанический сад — старейший зоопарк в России и один из старейших зооботсадов в Европе. Он был основан при Казанском университете в 1806 году Карлом Фуксом. В 1829 году были приобретены прибрежные участки на берегу озера Кабан для закладки ботанического сада площадью 6,7 га.

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