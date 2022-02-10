РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В Подольске завершили ремонт 9 объектов здравоохранения и поставили медоборудование на сумму более 104 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в октябре-ноябре 2021 года провели текущие ремонты 3 объектов здравоохранения: Подольской и Климовской подстанций скорой медицинской помощи, детской поликлиники №1 на Революционном проспекте.

В течение минувшего года выполнили ремонтные работы на 5 объектах областной клинической больницы на сумму 40,35 млн рублей: на ул. Батырева, 7, Бородинской, 22, в поселке Кузнечики, в микрорайоне Климовск, а также в амбулатории Федюкова.

В 2021 году в медицинские учреждения округа поставили оборудование и медицинскую технику на сумму более 104 млн рублей. Также завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники в Больничном проезде в микрорайоне Климовск. Всего на ремонт объекта в период 2018-2021 годов по программе «Здравоохранение Подмосковья» направили 165,6 млн рублей.

Ввели в эксплуатацию продолжительное время простаивавшие комплексную поликлинику на 260 взрослых и на 240 детских посещений на ул. Ленинградской, 9 и детскую поликлинику на 300 посещений на ул. Ульяновых, 31.