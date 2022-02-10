РИАМО - 10 фев. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 24 364 человека, всего болезнь победили 2 118 897 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе зафиксировали 22 747 новых случая инфицирования. Всего в Москве с начала пандемии выявили 2 558 503 случая Covid-19.

Сделать прививку от коронавируса в стране могут взрослые и подростки с 12 лет. В РФ зарегистрировано несколько отечественных вакцин от инфекции.

Также в России в февраля планируют ввести сертификаты для переболевших по наличию антител в организме. Это позволит получить QR-коды тем, кто перенес Covid-19 неофициально или привился препаратами, не зарегистрированными на территории страны.

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