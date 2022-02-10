РИАМО - 10 фев. Еще 7842 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 688 401, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе выявили 864 980 случаев инфицирования, за минувшие сутки выявили 7611 случаев заражения.

С начала пандемии в области умер 13 701 человек с коронавирусом, за сутки скончались 36 Covid-пациентов.

Сделать ПЦР-тест на коронавирус в областных медучреждениях можно бесплатно при наличии симптомов ОРВИ или рекомендации врача. Результаты исследования придут в СМС-сообщении.

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