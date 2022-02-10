РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В подмосковном Подольске во время церемонии «Триумф-2021» звание «Мастер спорта России» присвоили 7 спортсменам, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Церемония по подведению спортивных итогов проходила во Дворце культуры «Октябрь» 9 февраля. По традиции на ней отметили выдающихся спортсменов, которые проявили себя в прошедшем году.

Так, удостоверения и знаки присвоения звания «Мастер спорта России» получили спортсмены СК «Цезарь» Максим Уткин, Александр Нилов и Кирилл Старцев; спортсмен ФСК «Корсар-Спорт» Михаил Алексеев; спортсмен спортклуба «Скорпион» Артем Руднев; спортсмен спортшколы олимпийского резерва «Космос» Герман Арджения и спортсмен спортшколы олимпийского резерва «Пахра» Илья Иванников.

За высокие спортивные результаты премией главы округа отметили Даниила Рыбина, Ксению Дементьеву, Евгения Турчина, Софию Миронову, Владислава Боровкова, Владислава Головатного, Антона Киптикова и многих других.

Также по традиции вручили награды призерам спартакиады трудовых коллективов и золотые знаки ГТО отличившимся жителям.