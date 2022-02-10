РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки в России скончался 701 человек с коронавирусом, с начала пандемии в стране умер 338 091 Covid-пациент, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за сутки не удалось спасти 84 Covid-пациента, в Санкт-Петербурге – 58, в Подмосковье – 36, в Нижегородской области и Алтайском крае – по 21, в Красноярском крае – 20, в Челябинской области – 17.

Также за сутки в стране выявили 197 076 новых случаев заражения, побороть болезнь смогли 106 092 пациента. С начала пандемии в 85 регионах страны выявили 13 527 845 случаев коронавируса, выздоровели 10 909 397 человек.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России на 15% выросла повторная заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Врачи рекомендуют проходить ревакцинацию от Covid-19 каждые 6 месяцев. В стране прививают бесплатно. Нужно обратиться в поликлиники или выездные пункты вакцинации.

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