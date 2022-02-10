РИАМО - 10 фев. На территории Москвы за минувшие сутки зафиксировали 22 747 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе выявили 2 558 503 случая заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из-за распространения штамма Covid-19 омикрон повторная заболеваемость коронавирусом среди населения страны увеличилась до 15%.

Лучшим способом защиты от инфекция и тяжелых последствий заболевания является вакцинация. Прививку делают бесплатно. Вакцинироваться можно в поликлиниках мегаполиса или в выездных пунктах в общественных местах.

Ранее 1,3 тыс. медработников из стационаров направили на работу в амбулаторное звено в столице из-за роста заболеваемости Covid-19. Очереди в городских поликлиниках практически отсутствуют.

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