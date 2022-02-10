РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили 864 980 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Врачи напоминают, что самым эффективным способом сохранить здоровье и спасти жизнь во время пандемии коронавируса является вакцинация. Прививку делают бесплатно. Для этого нужно лишь предъявить паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Подмосковье снижается, можно предположить, что регион вышел на плато.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее сообщал, что из-за распространения штамма омикрон повторная заболеваемость Covid-19 среди населения выросла до 15%.

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