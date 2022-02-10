РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки на территории России выявили 197 076 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии этот показатель составил 13 527 845, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 22 747 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 21 644, в Подмосковье – 7611, в Красноярском крае – 6631, в Свердловской области – 5510, в Челябинской области – 4443, в Алтайском крае – 4438.

Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,1%. Первым компонентом привились 84 967 516 россиян, полную вакцинацию прошли 80 446 704 человека.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что защита от коронавирусного штамма дельта начинается при количестве антител от 300 BAU/мл. В случае с омикроном минимальный титр должен быть значительно выше.

Гарантированным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Россиян прививают бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлиники и мобильные центры вакцинации.

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