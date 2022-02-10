РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Красногорская компания «Конфаэль» представила на выставке «Продэкспо» линейку продукции «Лакомства для здоровья», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе проходит ЦВК «Экспоцентр» с 7 по 11 февраля.

Девушки компании угощают посетителей ароматным горьким шоколадом с полезными добавками, мармеладом на основе свежевыжатых соков, суфле без рафинированного сахара в составе и другими полезными сладостями.

Выставка проходит в преддверии популярных праздников, поэтому кроме лакомств на каждый день на ней присутствуют подарочные наборы диетического зефира, «магические» наборы мини-шоколадок «Хочу», «Буду», «Могу», поздравительные наборы и другие новинки.