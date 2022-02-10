РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. Фигуристка Алиса Наумова из городского округа Мытищи заняла второе место на областных соревнованиях, сообщается на сайте администрации горокруга.
В Селятине завершились областные соревнования по фигурному катанию.
Воспитанница тренера Татьяны Давыдовой, представляющая мытищинскую спортивную школу «Авангард», завоевала серебряную медаль в престижном юношеском турнире по фигурному катанию.
Исполнив хороший прокат, Наумова показала второй результат среди всех участниц.
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