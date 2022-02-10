РИАМО - 10 фев. Иммунолог Николай Крючков считает, что сложный период пандемии коронавируса должен закончиться в мае 2022 года, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако специалист не исключает, что позже — осенью, зимой и весной следующего года — возможен периодический всплеск заболеваемости.

«Будет снижение летальности. Сейчас неизвестно, во сколько раз она снизилась: в Британии — в 5-7 по разным оценкам, но в России популяция менее иммунная, поэтому у нас поменьше. Все равно, будет снижение еще больше, чем от омикрона», — сказал он.

Доктор также подчеркнул, что некоторые варианты вируса в будущем мутируют. Этот вариант нельзя исключать.

«Эволюция так складывается, что у вируса будут возникать параллельные линии: суперомикрон, BA.3 и еще что-нибудь такое. Какая-нибудь супердельта, не связанная с омикроном, потому что в популяции животных это все циркулирует. У небольшого количества людей также присутствует», — сказал эксперт.

Ранее Крючков назвал безопасное число антител для получения сертификатов при разных штаммах Covid‑19.

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