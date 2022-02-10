РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В Подольске в текущем году планируют обустроить 59 «народных троп» по программе губернатора Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске в 2021 году первые реализовали проект губернатора Подмосковья «Народные тропы». Обустроили 22 пешеходные коммуникации шириной 2 м и общей протяженностью свыше 5,6 км. В текущем году программу расширят.

В округе установили также 10 игровых площадок по программе губернатора Московской области. Кроме того, обустроили 23 детских и 8 спортивных площадок за счет средств местного бюджета. Это не считая площадок, установленных в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

В 2021 году по поручению губернатора в округе определили места размещения и установки ГБУ «Мособлэкомониторинг» 5 постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, в том числе 1 стационарного. Информация доступна в режиме онлайн.

Провели работы по устройству 11 новых и реконструкции 10 контейнерных площадок, в том числе в деревнях Докукино, Кутьино, Коледино, селе Покров и других населенных пунктах.