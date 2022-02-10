РИАМО - 10 фев. Московская областная дума единогласно одобрила законопроект об установлении ежемесячной доплаты к пенсии в размере до 17 тыс. рублей для одиноких пенсионеров, передает корреспондент РИАМО.
Она напомнила, что на данный момент минимальный размер пенсии в Подмосковье составляет чуть более 12,5 тыс. рублей.
Данная денежная выплата будет производиться в беззаявительном порядка с января 2022 года. Первую выплату пенсионеры Московской области получат 25 февраля сразу за 2 месяца.
За принятие закона проголосовали единогласно все депутаты Мособлдумы.
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