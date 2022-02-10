РИАМО - 10 фев. В столице утвердили программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на нынешний год. В планах обновить 101 здание, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в 65 зданиях реконструкцию завершат до конца года. Также в текущем году разработают проектно-сметную документацию на реконструкцию 68 поликлиник, а сами работы начнутся в 2022-2023 годах.

Еще в городе планируют закончить реконструкцию 3 корпусов Центра паллиативной помощи.

Летом следующего года специалисты собираются закончить работы в ГКБ им. С.П. Боткина. В частности, продолжится ремонт корпуса № 6 и начнут капитальный ремонт корпусов №№ 2, 8, 9, 10, 20, а также надземных переходов между корпусами №№ 10, 16 и 21.

Еще в больницах и поликлиниках заменят 142 лифта.

В 2020-2021 годах в городе прошла реконструкция 40 объектов здравоохранения – корпусов ГКБ им. Боткина, Центра паллиативной помощи и городских поликлиник.

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