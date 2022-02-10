РИАМО – 10 фев. Абоненты МегаФона первыми среди клиентов российских операторов смогут звонить из-за границы с помощью технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, а до конца 2022 года ее планируют запустить в США, Канаде, Японии, Корее и Китае, сообщает пресс-служба МегаФона.

Технология Voice over LTE (VoLTE) позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора. Технология обеспечивает чистый звук во время разговора. Абонент может общаться по телефону и в то же время использовать мобильный интернет, например, искать местоположение на карте.

VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует трафик. Звонки через сети LTE тарифицируются как голосовые соединения по условиям международного роуминга. Для использования сервиса нужно лишь активировать доступ в настройках телефона.

«Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Со временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Он добавил, что МегаФон действует с опережением, запуская доступ к сервису для российских пользователей.

«Нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге», - подчеркнул Влад Вольфсон.

VoLTE стала доступна клиентам МегаФона во всех субъектах РФ в прошлом году. Сейчас больше половины голосового трафика в сети оператора приходится на эту технологию. Теперь клиенты могут использовать связь привычного качества и во время зарубежных поездок.