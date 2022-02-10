РИАМО - 10 фев. В четверг в Москве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, сообщает Федеральное агентство новостей.

В планах у министров – обсудить нынешние отношения между двумя странами. Кроме того, на встрече затронут острые региональные и глобальные вопросы, касающиеся евробезопасности.

Трасс прибыла в российскую столицу 9 февраля. Опасаясь настоящей русской зимы, она вышла из самолета в меховой шапке. Британский министр проведет в России два дня.

Ранее СМИ сообщали, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибудет в Москву 11 февраля.