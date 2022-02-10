РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. По предписанию Госжилинспекции Подмосковья УК починила двери переходных балконов на всех 17 этажах в подъезде высотки в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ООО «ЭУК «Новое Медведково» исполнила предписание Госжилинспекции и устранила нарушения в 6 подъезде многоэтажки по проспекту Астрахова, 4.

«Для этого мастерам пришлось починить двери всех 17 переходных балконов, через щели в которых дом терял тепло. За нарушение требований энергоэффективности УК оштрафовали на 20 тыс. рублей», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Проверка всех 17 этажей 6 подъезда подтвердила жалобу жителей, обратившихся в Госжилинспекцию. Двери всех переходных балконов оказались неисправны: щели между полотном и дверной коробкой, отсутствие плотного притвора, нарушение целостности самого полотна – все это жилищные инспекторы определили как неудовлетворительное содержание общего имущества многоквартирного дома. Они выдали управляющей компании предписание устранить нарушения.

В течение 1,5 месяцев, отведенных на работы, мастера привели в порядок двери. Однако компания была наказана материально по ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ.

«Подобных затрат можно было бы избежать, если бы компания не нарушала предусмотренные жилищным законодательством требования и ответственно относилась к своим прямым обязанностям по содержанию общего имущества собственников. Маленькие щели в дверях могут приводить к большим потерям – тепла в домах, денег в бюджете и доверия собственников», – уточнила Федина.