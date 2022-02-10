РИАМО - 10 фев. Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи зеркал с дорогостоящего кроссовера Range Rover, принадлежащего артисту «Квартета И» Леониду Барацу, сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в центре Москвы на Большой Грузинской улице. Неизвестные сняли два боковых зеркала с припаркованного автомобиля Range Rover Sport.

По предварительным данным, кража произошла в ночь с 27 на 28 января. Общий ущерб автовладельцу составил порядка 250 тыс. рублей. Возбуждено дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Леонид Барац известен зрителям по комедиям «О чем говорят мужчины», «Громкая связь», «День радио», «День выборов 2». Является одним из основателей комического театра «Квартет И».