РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Новый владелец усадьбы графа Разумовского Горенки в Балашихе начнет реконструкцию главного здания исторического памятника уже в текущем году. Здесь появятся большая музейно-выставочная экспозиция, конный двор, лодочная станция, зал церемоний, зона общественного питания, гостиничный комплекс, велопрокатная зона, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Министр культуры региона Елена Харламова в ходе выездного совещания вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым и главой Балашихи Сергеем Юровым посетила усадьбу Горенки, в которую входят комплекс из 21 здания, в том числе дворянский дом, а также прилегающая территория. Ее новым владельцем стала компания ООО «Старая техника», которая занимается созданием музеев, реставрацией памятников и объектов культурного наследия.

«Конечно, усадьба Горенки - это точка притяжения для Балашихи и для туристов. Туризм активно развивается в регионе, и мы всегда идем навстречу тем, кто за свои собственные средства хочет реконструировать усадьбы. Конкурсные процедуры прошли. Надеемся, через время увидим результат. Это наше историческое наследие, важно его сохранять», - сказала Харламова.

Восстановить усадьбу новый владелец обязан в течение 7 лет. По предварительному проекту здесь создадут обширную музейную экспозицию, посвященную дворянскому и крестьянскому быту 18 века, музей Калашникова, конный двор, выставку карет и автомобилей. Также на территории исторического памятника появятся лодочная станция, зал церемоний, зона общественного питания и гостиничный комплекс, велопрокатная зона, связывающая 2 усадьбы: Горенки и Пехра-Яковлевское.

Вячеслав Фомичев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы усадьбу Горенки восстановить, чтобы люди могли посмотреть ту эпоху.

«Восстановим пруды, сделаем лодочную станцию. На следующий год наша усадьба будет готова принимать первых посетителей. Наша компания уже много объектов восстановила, но все равно для нас это огромная ответственность», - сказал Фомичев.

Начать реконструкцию главного здания планируют уже в этом году.

Горенки - одна из самых масштабных усадеб Московской области, площадь строений - более 10 тыс. кв. м. Усадьба является памятником федерального значения и охраняется государством.