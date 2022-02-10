РИАМО - 10 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы решила предоставить земельный участок, расположенный по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, корп. 2, стр. 1 (СЗАО), для строительства учебного корпуса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь участка составляет 0,6 га. Он предоставлен АНО «РСИ» на 11 месяцев и 28 дней с последующим переоформлением на 5 лет.

Здесь планируют возвести учебный корпус, рассчитанный на 300 мест. До этого на участке находился недострой, его уже полностью снесли.

Суммарная поэтажная площадь нового учебного заведения может составить более 7,4 тыс. «квадратов», высота – не более 30 м.

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